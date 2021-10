18.10.2021 h 12:30 commenti

Ruba una borsa e poi chiede 40 euro per restituirla ma viene arrestato in flagranza

L'estorsore ha telefonato al figlio della proprietaria della borsa usando il telefono della donna. Il giovane ha quindi allertato la polizia che ha organizzato il servizio per intervenire allo scambio

Prima ha rubato una borsa, poi ha preteso 40 euro dalla proprietaria per la restituzione. Il tentativo di estorsione però, è durato poco perché grazie alla segnalazione del figlio della derubata, ieri pomeriggio la polizia è riuscita ad arrestare il responsabile in flagranza di reato. Si tratta di un 37enne di origine nigeriana residente a Pistoia, incensurato e in regola con il permesso di soggiorno.

La richiesta estorsiva è stata ricevuta proprio dal figlio della derubata attraverso il telefono della donna contenuto nella sua borsa. Immediata la chiamata alla polizia che ha organizzato il servizio all'appuntamento fissato per lo scambio, nei pressi del supermercato Esselunga in via Fiorentina. I poliziotti in borghese, nascosti nelle immediate vicinanze, sono intervenuti non appena il 37enne ha ricevuto il denaro richiesto in cambio della borsa. Dalla perquisizione personale sono saltati fuori qualche grammo di marijuana, una modica quantità di denaro e alcuni oggetti contenuti nella borsa appena restituita.