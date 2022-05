09.05.2022 h 14:41 commenti

Ruba una bici e poi fugge impugnando un martello, denunciato trentacinquenne

E' successo nella zona di via del Ferro. L'uomo è stato trovato in possesso anche di un punteruolo. E' accusato di porto di strumenti atti a offendere e ricettazione

Un trentacinquenne, originario del Gambia, è stato denunciato dagli agenti della questura dopo essere stato trovato in possesso di un martello e di un punteruolo. L'uomo è stato fermato nella serata di sabato 7 maggio nella zona di via del Ferro dove i poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione del furto di una bicicletta elettrica. Le ricerche hanno portato subito al gambiano che, quando si è accorto della presenza della Volante, ha abbandonato la bici e ha cercato di dileguarsi a piedi impugnando un martello. Una volta fermato, è stato identificato, perquisito e denunciato.



