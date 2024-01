24.01.2024 h 14:17 commenti

Ruba tablet e smartphone ma viene localizzato dal Gps, denunciato un 37enne anche per porto d'armi abusivo

Seguendo le tracce del Gps gli agenti sono arrivati ad uno stabile abbandonato nella zona delle Cascine di Tavola. Durante la perquisizione oltre agli oggetti rubati trovata anche una spada dalla lama di 45 centimetri

Ruba il tablet e uno smartphone da un'azienda in via dei Fossi , ma è stato individuato dalla polizia grazie al Gps, denunciato un uomo nigeriano di 37 anni per ricettazione.

E' successo ieri, martedì 23 gennaio, in seguito alla denuncia fatta da uno dei dipendenti, il furto è stato immortalato anche dalle telecamere dell' impianto di videosorveglianza che hanno sorpreso l'esatto momento in cui il ladro entra dal lucernaio e ruba i due dispositivi. Seguendo le tracce del Gps gli agenti sono arrivati ad unno stabile abbandonato nella zona delle Cascine di Tavola dove si trovava il 37enne, che è risultato con precedenti penali e irregolare sul territorio, hanno così chiamato il numero del telefono che ha squillato nella borsa dell'uomo. Il nigeriano è stato perquisito e tra i suoi effetti personali è stata trovata una spada con lama lunga 48 centimetri e un pugnale di 25, oltre al tablet. Il 37enne ha provato anche a ferirsi per evitare di essere accompagnato in Questura, ma gli agenti sono riusciti a metterlo in sicurezza. L'uomo è stato anche denunciato per porto d'armi abusivo.