Ruba un portafogli in un bar e poi corre in Questura per autodenunciarsi

Insolito comportamento di un 31enne che ha dato segni di squilibrio anche durante la sua permanenza negli uffici di polizia

Prima ha rubato un portafoglio con dentro 400 euro ad un cittadino cinese che si trovava in un bar di via Fiorentina. Poi è corso in Questura per autodenunciarsi del furto, affidando agli increduli poliziotti la refurtiva senza avere toccato nemmeno un euro.

E' successo nella serata di ieri, 4 febbraio. protagonista un marocchino di 31 anni, risultato incensurato. L'uomo, evidentemente, ha problemi di equilibrio psichico, come poi confermato durante la sua permanenza negli uffici della Questura dove è stato trattenuto vista la sua irregolarità nella permanenza in Italia.

Intanto i poliziotti, grazie al permesso di soggiorno trovato all'interno del portafogli, hanno contattato il legittimo proprietario che è potuto rientrare in possesso dei suoi beni. Per il marocchino è invece scattata la denuncia per furto con destrezza.