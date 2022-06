16.06.2022 h 13:26 commenti

Ruba un portafogli all'ospedale di Prato, subito fermata: nei guai una donna di 66 anni

E' successo nel primo pomeriggio di ieri nel reparto di Neurologia. L'allarme dato dalla parente di un degente. I vigilanti di Sicuritalia hanno subito avvicato le ricerche. Sul posto la polizia. Recuperati soldi e carte di credito

Ha rubato il portafogli dalla borsa di una donna in visita ad un parente ricoverato all'ospedale Santo Stefano ma è stata scoperta, fermata e denunciata. Protagonista un'anziana di 66 anni, residente a Siena. Il colpo, messo a segno nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno, nel reparto di Neurologia, non è passato inosservato un po' perché la derubata si è accorta quasi subito che la sua borsa era stata aperta e che mancava il portafogli, e un po' perché la 66enne, che indossava un vistoso vestito a fiori, si è mossa in modo sospetto nel reparto senza fermarsi da nessuno dei ricoverati. Sono stati i vigilanti di Sicuritalia a prendere le primissime informazioni che hanno consentito di rintracciare l'anziana alla fermata dell'autobus, poco distante dall'ospedale. Sul posto nel frattempo è stata fatta intervenire la polizia. La 66enne ha cercato di giustificare la sua presenza nel reparto dicendo di non sapere che l'amica a cui era andata a far visita, era stata già dimessa. Un racconto confuso che ha confermato i sospetti. Ritrovato abbandonato il portafogli svuotato di soldi e carte di credito che, invece, erano in possesso della donna che perciò è stata denunciata.



