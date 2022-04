28.04.2022 h 09:44 commenti

Ruba un paio di scarpe in un negozio ma viene scoperto e reagisce: 33enne denunciato

L'uomo è accusato di rapina impropria dopo aver reagito contro l'addetto alla vigilanza che lo ha inseguito e bloccato. Sul posto i carabinieri

Il furto di un paio di scarpe si è trasformato in una rapina 'impropria' quando l'uomo, un georgiano di 33 anni, ha reagito al vigilante che si è accorto dell'accaduto. E' successo al negozio Il Globo, in via Berlinguer a Prato. Il trentatreenne è stato denunciato dai carabinieri della Sezione operativa. Quando l'addetto alla vigilanza si è reso conto che il georgiano avev oltrepassato le casse senza pagare le scarpe prelevate da uno scaffale, lo ha inseguito. La reazione dell'uomo è stata violenta. Sul posto sono stati fatti intervenire i carabinieri che, dopo la perquisizione, hanno trovato nella disponibilità del georgiano diversi dispositivi utili a disinserire i meccanismi antitaccheggio.

La denuncia del trentatreenne segue di pochi giorni quella di un altro uomo, questa volta marocchino, che ha aggredito l'addetto alla vigilanza di un supermercato dopo essere stato scoperto a rubare bottiglie di liquore.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus