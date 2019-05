23.05.2019 h 14:31 commenti

Ruba un microfono nella chiesa di San Francesco, denunciato sessantanovenne

La polizia ha fermato l'autore del furto in via Santa Trinita. L'uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato denunciato anche per questo

E' entrato nella chiesa di San Francesco e ha rubato un microfono. Protagonista un uomo di 69 anni, italiano, che è stato denunciato per furto aggravato dalla polizia immediatamente intervenuta. E' successo intorno alle 12.50 di ieri, mercoledì 22 maggio. L'anziano è stato fermato in via Santa Trinita ed è stato trovato in possesso del microfono rubato poco prima. Il sessantanovenne si è rifiutato di fornire le proprie generalità e anche per questo è stato denunciato. A suo carico il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio e dunque non potrà fare ritorno in città per i prossimi tre anni.



