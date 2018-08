31.08.2018 h 12:15 commenti

Ruba un computer proprio sotto una telecamera di videosorveglianza e i poliziotti lo riconoscono

Il furto commesso in una sala giochi di via Rimini. Il ladro è un volto noto alle forze dell'ordine che lo hanno bloccato dopo poco: ormai però aveva già ceduto la refurtiva

Ha preso un computer all'interno della sala giochi di via Rimini, lo ha infilato nel suo zaino ed è scappato via. Il ladro, però, non si è accorto di aver fatto tutta l'operazione sotto l'obiettivo di una telecamera di sicurezza. E' successo verso le 17 di ieri 30 agosto e i poliziotti delle Volanti, chiamati dai titolari dell'esercizio, vedendo la registrazione, hanno subito riconosciuto il ladro: si tratta di un 38enne tunisino, irregolare e con molti precedenti per furto. Lo straniero è stato rintracciato circa un'ora dopo dagli stessi agenti che lo hanno bloccato, in piazza Stazione. Messo alle strette, il tunisino ha ammesso di aver rubato il computer che nel frattempo aveva già ceduto ad altre persone, delle quali non ha saputo fornire le generalità. E' stato così denunciato per furto aggravato.

