Ruba un'auto e chiede 1.400 euro per renderla indietro: arrestato per tentata estorsione

Il movimentato episodio è avvenuto sabato mattina all'altezza dell'ex Ippodromo. Sul posto è intervenuta la polizia, avvertita dal proprietario del mezzo

Ha rubato un'auto e poi ha chiesto un riscatto di 1.400 euro al proprietario, che è riuscito ad avvertire la polizia che ha poi arrestato per tentata estorsione un 24enne marocchino. Il movimentato episodio è successo sabato mattina, 28 luglio, poco dopo le 7 in via Roma.

A dare l'allarme è stato lo stesso proprietario della vettura, un pratese di 46 anni, che ha raccontato ai polizotti di aver dato un passaggio ad un albanese conosciuto in una sala giochi di Agliana. Arrivati a Prato, in zona ex Ippodromo, l'uomo è sceso ed ha avuto una colluttazione con il nordafricano, prima di scappare. A questo punto il marocchino si è scagliato contro il pratese, credendolo amico dell'albanese, e gli ha rubato le chiavi della macchina per poi chiedere un riscatto di 1.400 euro come indennizzo del telefonino che sosteneva essergli stato rubato dallo stesso albanese. Quando la Volante è arrivata sul posto è riuscita a bloccare il ladro che è stato arrestato per tentata estorsione. La vettura è stata restituita al legittimo proprietario.