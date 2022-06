06.06.2022 h 14:23 commenti

Ruba su auto in sosta, cittadino vede e chiama la polizia: arrestato 43enne

L'uomo è stato anche trovato in possesso di merce rubata in un supermercato. Il fatto è avvenuto ieri in via Filzi. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il ritorno in libertà con obbligo di firma

Ha rubato su un'auto in sosta ed è finito in manette. Protagonista un marocchino di 43 anni, clandestino, senza fissa dimora e già noto per precedenti penali. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, in via Filzi. Sul posto è intervenuta la polizia dopo la richiesta di un residente che ha visto l'uomo rompere il finestrino di una macchina parcheggiata e rovistare dentro l'abitacolo. Il malvivente è stato subito rintracciato. Perquisito, è stato trovato in possesso di un martelletto rompivetro e, riposta nello zaino, di merce rubata in un supermercato in via Erbosa, e altri oggetti prelevati dall'auto precedentemente danneggiata. A carico del 43enne l'accusa di furto aggravato. Stamani il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il nordafricano con l'obbligo di firma.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus