Ruba soldi e orologi preziosi in un appartamento, ma viene incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

I carabinieri sono riusciti ad identificare il ladro che lunedì scorso aveva svaligiato una casa a Montemurlo. Si tratta di un 27enne che è stato denunciato

Aveva svaligiato un appartamento a Montemurlo ma grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza è stato smascherato. I carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno così denunciato un italiano 27enne. Il giovane è ritenuto responsabile del furto in un’abitazione di Montemurlo avvenuto lunedì pomeriggio scorso in via Prato, durante la quale il ladro si era impossessato di oltre 2000 euro in contanti e due orologi di ingente valore.

L’indagine ha preso il via dopo la denuncia di furto. In seguito ad accertamenti tecnici, tra cui l’esame del sistema di videosorveglianza, i carabinieri di Montemurlo sono riusciti a raccogliere indizi che hanno consentito di identificare l’autore del furto.



