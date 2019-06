13.06.2019 h 13:57 commenti

Ruba scarpe al supermercato e aggredisce le guardie giurate per guadagnarsi la via di fuga, arrestato

L'uomo, 40 anni clandestino, è stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena al Pam di via Ferrucci

Per riuscire a scappare dal supermercato Pam di via Ferrucci da cui ieri pomeriggio, 12 giugno, aveva appena rubato un paio di scarpe sportive del valore di 50 euro, ha spintonato con violenza le guardie giurate che gli si sono parate davanti alla barriera oltre le casse.

La fuga per questo quarantenne di origine marocchina, irregolare e pregiudicato per reati contro il patrimonio, è finita subito perchè è stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena. Sul posto sono quindi sopraggiunte le volanti che hanno arrestato il nordafricano per rapina impropria. Ha passato la notte in questura in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.

Sempre a proposito di supermercati. Quasi due ore dopo questo episodio le volanti si sono spostate all'Esselunga in via Fiorentina per un 29enne pistoiese che ha tentato di rubare ben 470 euro di merce pagando solo una parte dei prodotti nel carrello. E' stato denunciato a piede libero per furto.

