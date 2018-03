17.03.2018 h 13:04 commenti

Ruba rotoli di tessuto sequestrati, guardia di finanza e polizia arrestano un pregiudicato

Il colpo messo a segno in un magazzino di via delle Fonti. Il pregiudicato è stato portato davanti al giudice che lo ha assolto per mancanza di elementi che lo collegassero al furto

Furto e violazione di sigilli le accuse che nella tarda serata di ieri, venerdì 16 marzo, hanno portato in carcere un cinese di 28 anni, pregiudicato. L'uomo è stato arrestato dalla guardia di finanza e dalla polizia che lo hanno fermato nei pressi di un magazzino in via delle Fonti ritenendolo l'autore del furto di rotoli di tessuto sequestrati messo a segno poco prima. Già in passato, il magazzino era stata oggetto di effrazioni e tentativi di furto tanto che gli investigatori avevano posizionato le telecamere di sorveglianza. E proprio grazie alle telecamere, ieri sera il colpo è praticamente stato visto in diretta. Arrivati sul posto, gli inquirenti hanno trovato un furgone preso a noleggio e intestato ad un numero di telefono in uso al cinese fermato a circa 500 metri dal capannone. L'uomo si è subito dichiarato estraneo ai fatti e lo stesso ha fatto stamani quando è stato portato davanti al giudice. Difeso dall'avvocato Alessandro Fantappié, il cinese è stato assolto e rimesso in libertà perché non sono emersi elementi di collegamento tra il ventottenne e il furto.



Edizioni locali collegate: Prato

