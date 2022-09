29.09.2022 h 10:10 commenti

Ruba portafoglio e cellulare a un dipendente del liceo Livi, denunciato 45enne

La polizia lo ha identificato incrociando le immagini della videosorveglianza pubblica. Si tratta di un soggetto noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti

Si è intrufolato al liceo Livi e ha rubato un portafoglio e il cellullare a un dipendente dell'ufficio di presidenza che aveva lasciato i due oggetti incustoditi su una scrivania al pian terreno durante una pausa. Il furto è avvenuto martedì mattina, 27 settembre. La polizia ha trovato il presunto responsabile poco dopo la segnalazione da parte della scuola. Una volante, avvertita via radio dai colleghi sul posto, ha trovato nei pressi vicina Porta Pistoiese un portafoglio, privo di denaro, in seguito risultato quello rubato nella scuola.

Dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del furto, riconoscendolo. Si tratta di un pregiudicato di nazionalità marocchina, di 45 anni, noto agli operatori della squadra Volanti in quanto autore di reati contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti, il portafoglio è stato restituito al proprietario mentre il 45enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.



