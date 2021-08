30.08.2021 h 13:48 commenti

Ruba otto profumi e per guadagnarsi la fuga minaccia il personale con delle forbici

L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. La refurtiva è stata buttata nel fiume ma i poliziotti ne hanno recuperato una parte

Ha tirato fuori un paio di grandi forbici per fermare i dipendenti che lo braccavano dopo il furto di 8 confezioni di profumo e per guadagnarsi la fuga, a cui poi ha messo fine la polizia.

Protagonista dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio sabato 28 agosto in un negozio di articoli per la casa in viale Veneto, è un 35enne marocchino, regolare ma senza fissa dimora con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti. Gli agenti delle volanti intervenute sul posto lo hanno intercettato, bloccato e disarmato in via arcivescovo Martini mentre stava per imboccare la pista ciclabile lungo il Bisenzio. L'uomo si è disfatto dello zaino lanciandolo nel fiume. I poliziotti sono riusciti a recuperare 3 delle 8 scatole rubate, poi restituite al negozio. E' stato quindi arrestato in flagranza di reato per rapina impropria.

Edizioni locali collegate: Prato

