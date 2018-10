26.10.2018 h 09:22 commenti

Ruba nel negozio e poi cerca di nascondersi tra gli studenti in attesa dell'autobus: arrestato

I carabinieri hanno preso un pluripregiudicato di 39 anni che aveva portato via capi di abbigliamento per 300 euro dal negozio Terranova al Parco Prato

Dopo aver rubato capi di abbigliamento per un valore di 300 euro da un negozio del Parco Prato, ha cercato di nascondersi tra i ragazzi del vicino Gramsci Keynes in attesa dell'autobus all'uscita da scuola. Ma il trucco non è servito a ingannare i carabinieri che, intorno alle 14 di ieri 25 ottobre, hanno arrestato un tunisino di 39 anni, irregolare in Italia e con una lunga sfilza di precedenti, al punto da essere stato già sottoposto per quattro volte a misure cautelari.

Lo straniero ha scavalcato la recinzione del magazzino di Terranova e dopo essersi appropriato della merce, è fuggito in sella ad una mountain bike. L'allarme dato dal personale del negozio ha attivato una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, già presente in zona. A quel punto il ladro si è mischiato tra gli studenti in attesa alla fermata dell'autobus, ma i militari lo hanno subito riconosciuto e arrestato.