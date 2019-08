24.08.2019 h 13:55 commenti

Ruba monopattino elettrico e viene subito fermato. Denunciato quarantenne per furto aggravato

L'uomo, quando ha visto gli agenti delle Volanti è scappato, dopo appena un quarto d'ora è stato rintracciato a bordo di un autobus in via Filzi

Non ha fatto in tempo a rubare un monopattino elettrico che poco dopo è stato denunciato dagli agenti delle Volanti. Un quarantenne marocchino, con precedenti di polizia, ieri 23 agosto alle 12,20 è stato notato in via Filzi a bordo di un monopattino elettrico, ma alla vista dei poliziotti l'uomo ha accelerato ed è riuscito a scappare muovendosi agilmente nel traffico. Nel frattempo gli agenti sono stati avvicinati da un cittadino cinese che ha denunciato il furto di un monopattino elettrico del valore di 500 euro. Le ricerche dell'uomo sono durate appena un quarto d'ora, quando è stato avvistato a bordo di un autobus, sempre in via Filzi. Fermato, il quarantenne ha ammesso di aver ceduto poco prima il monopattino elettrico ad un cittadino orientale. Il marocchino è stato denunciato per furto aggravato.



