13.10.2018

Ruba merce dal supermercato e aggredisce guardia giurata che lo sorprende, arrestato diciannovenne

E'successo ieri mattina al Pam di via Ferrucci. Il giovane è un pregiudicato marocchino e clandestino. Il giudice ha disposto il divieto di dimora

Aveva fatto la spesa al supermercato Pam di via Ferrucci, ma ne voleva pagare solo una pochissima parte. Per questo ha tentato di guadagnarsi la via di fuga picchiando il vigilante del supermercato che gli si è parato davanti dopo averlo scoperto. Nel frattempo è arrivata la polizia che lo ha arrestato per tentata rapina impropria. E' successo ieri mattina 12 ottobre. Il protagonista è un 19enne marocchino, clandestino e pregiudicato per reati specifici. La merce rubata è soprattutto abbigliamento del valore commerciale di 55 euro.

Il giovane è comparso davanti al giudice questa mattina, 13 ottobre per la convalida dell'arresto. In attesa del processo la procura ha chiesto la custodia in carcere mentre il giudice ha disposto il divieto di dimora in città.