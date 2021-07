07.07.2021 h 13:25 commenti

Ruba merce dagli scaffali del supermercato ma viene scoperto e denunciato

Ammonta a un'ottantina di euro il valore della spesa ritrovata nello zaino che l'uomo portava in spalla. All'interno anche un coltello e una tronchese. E' successo all'Esselunga di via Fiorentina

Ha rubato 80 euro di spesa all'Esselunga di via Fiorentina ma è stato notato dalla vigilanza che ha subito avvertito la polizia. Il ladro, un marocchino di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per svariati precedenti, è stato fermato e denunciato. E' successo intorno alle 20 di ieri, martedì 6 luglio.

L'uomo è entrato nel supermercato e ha cominciato ad aggirarsi tra gli scaffali dove, convinto di non essere visto, ha iniziato a prelevare merce e a riporla nello zaino che portava in spalla. E dentro lo zaino, controllato dalla polizia, sono stati trovati anche un coltello e una tronchese. Da qui la denuncia per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e porto di oggetti atti ad offendere. Il responsabile del supermercato è stato invitato a sporgere denuncia per furto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus