Ruba maglie e scarpe in due ditte di Carmignano: nei guai un 43enne. A casa sua trovata la refurtiva

I furti erano stati messi a segno il 1 e il 4 marzo. I carabinieri sono risaliti al responsabile grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza

E' stato denunciato con l'accusa di aver messo a segno due furti ai danni di altrettante ditte cinesi. Si tratta di un italiano 43enne, individuato dai carabinieri di Carmignano. L’indagine ha preso il via dopo le denunce di furto avvenuti il 1 e 4 marzo presentate dai titolari di due ditte tessili in via Torricelli. In seguito ad accertamenti tecnici, tra cui l’esame del sistema di videosorveglianza, i carabinierisono riusciti ad identificare l’autore del furto. E' stata quindi perquisita l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento asportati nelle ditte, tra i quali maglie da donna e alcuni paia di scarpe, sottoposti. Inoltre, i militari hanno trovato e sequestrato l’auto utilizzata dal ladro per commettere il furto.



