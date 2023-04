22.04.2023 h 18:35 commenti

Ruba la bici al consigliere Maioriello ma viene rincorso dai passanti e placcato dai ragazzi del playground

L'uomo è stato poi consegnato ai carabinieri che nel frattempo sono sopraggiunti al Macrolotto Zero. Il politico pentastellato: "Ho visto tanto senso civico e integrazione. Questo posto è un presidio di sicurezza".

(e.b.)

Ha suscitato una pronta reazione a catena con lieto fine, il tentativo di furto di una bici nel cuore del Macrolotto Zero. Il placcaggio finale del ladro con consegna ai carabinieri, porta la firma dei ragazzi, in buona parte minorenni, che frequentano il playground tra via Giordano e via Colombo, accorsi in massa richiamati dalle urla del legittimo proprietario della bici e degli altri cittadini che lo hanno aiutato.L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio, 22 aprile, attorno alle 16, e a raccontarlo a Notizie di Prato è stato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello. La bici rubata infatti, è la sua.“Ho deciso di rendere pubblico quanto mi è capitato - racconta Maioriello - per dare merito a questi ragazzi che da oggi sono i miei piccoli eroi. Non credevo ai miei occhi. E ringrazio sentitamente anche le altre persone che non ci hanno pensato un attimo, sentendo le mie grida, a intervenire per darmi una mano. Italiani, cinesi non ha importanza. Ho visto un grande senso civico. E’ stato un pomeriggio davvero bello, partito male e terminato nel migliore dei modi”.La bici, parcheggiata vicino alla farmacia Etrusca in via Pistoiese, è stata portata via da un nordafricano che ha tagliato il lucchetto usando una tronchese, ritrovata poi nelle vicinanze. “Ero a poca distanza per raggiungere un gruppo di ricercatori di Faenza che voleva vedere da vicino questo quartiere ad alta presenza cinese e ho visto l’uomo scappare in sella alla mia bici verso via Giordano. - racconta Maioriello - Ho iniziato a correre in quella direzione e a urlare. Un passante italiano ha tentato di fermarlo ma non ci è riuscito. Allora due cinesi gli si sono parati davanti braccandolo. L’uomo è caduto ma si è rialzato e ha proseguito la sua corsa a piedi verso il playground. Qui, i tanti ragazzi che stavano giocando, hanno capito cosa stava succedendo e hanno mollato tutto per intervenire. Pochi secondi e hanno bloccato il ladro che poi hanno consegnato ai carabinieri che nel frattempo sono sopraggiunti allertati da me. Sono rimasto sorpreso e commosso per la reazione di tutti. Non c’è stata indifferenza a cui ormai siamo abituati. Ho visto grande senso civico e integrazione. Nessuno si è tirato indietro. Il playground ha dimostrato di essere un presidio di sicurezza, meglio dei vigili di quartiere. Uno di quei giovani mi ha detto: “Ora sapete che non siamo solo confusione”. E ha ragione, da oggi per me questi ragazzi sono intoccabili”.