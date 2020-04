27.04.2020 h 14:35 commenti

Ruba l'identità di un infermiere bolognese e si offre come volontario per la Pubblica Assistenza

Scoperto grazie alle indagini dell'associazione e denunciato alla polizia. Oltre che del furto d'identità è accusato anche di aver rubato la carta di credito ad uno dei militi

Si era finto infermiere professionista, rubando l’identità di un giovane bolognese, e grazie a questo trucco era stato inserito nell’organico dei volontari temporanei della Pubblica Assistenza, dove potrebbe aver messo a segno alcuni furti, tra i quali quello della carta di credito di un altro volontario. Per questo motivo la Pubblica assistenza ha presentato un esposto contro il falso infermiere, un giovane di origine maghrebina, nato ad Agrigento, che un paio di settimana fa si era presentato al sodalizio di via San Jacopo, dichiarando anche di essere un ex consigliere regionale Anpas in Lazio. Grazie a questa documentazione il giovane era stato inserito nell’organico come osservatore di primo livello.

Il suo comportamento invadente e non di rado polemico lo avevano però posto a più riprese, nell’arco di pochi giorni, in contrasto coi Militi. L’associazione, parallelamente, insospettita da alcuni vulnus nella documentazione presentata, aveva fatto partire un’indagine interna, risalendo all'individuazione del giovane bolognese, lui sì infermiere professionista, per il quale il magrebino è stato ora accusato di essersi spacciato.

Di qui la richiesta di intervento alla polizia che ha convocato alla sede centrale de L’Avvenire il giovane bolognese che ha subìto il furto di identità, contestualmente alla presenza del presunto usurpatore, successivamente identificato e posto in stato di fermo.

E' poi risultato che ad un volontario della Sezione de La Querce, dove il giovane magrebino si era recato come osservatore, è stata rubata la carta di credito, che è stata utilizzata per acquisti online per un valore di 600 euro. Anche in questo caso è stata sporta denuncia ed è in corso un’indagine della polizia.

“Da parte nostra – dichiara Andrea Meoni, presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato – teniamo a sottolineare che in pochi giorni si è cercato di risolvere il problema con celerità e risolutezza. Anzitutto per tutelare la sicurezza dei nostri volontari e certamente per tutelare l’immagine de L’Avvenire, che non deve e non può essere lesa a causa di un furto di identità”.