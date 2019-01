29.01.2019 h 20:26 commenti

Ruba l’ambulanza ferma per soccorrere un’anziana, arrestato

È salito sul mezzo di soccorso della Pubblica assistenza e se n’è andato. Protagonista un italiano già noto alle forze dell’ordine. È successo in via Cavour. L’ambulanza intercettata grazie al gps

Si è messo al volante di un’ambulanza della Pubblica Assistenza ferma in strada per soccorrere una persona e, come se niente fosse, l’ha portata via. È successo intorno alle 19 di oggi, martedì 29 gennaio. Il ladro, un italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato poco dopo in piazza del Mercato Nuovo mentre era ancora alla guida del mezzo. L’ambulanza è stata subito restituita all’associazione di volontariato.

Il furto è avvenuto in via Cavour. Il mezzo, intervenuto con medico a bordo per soccorrere un’anziana colpita da malore, è stato lasciato acceso davanti all’abitazione e da qui è stato rubato. Il malvivente è salito sopra, ha ingranato la marcia e si è messo in movimento. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Grazie al gps l’ambulanza è stata intercettata in piazza Mercatale e inseguita fino a piazza del Mercato Nuovo. Durante la fuga il ladro ha anche rischiato di provocare incidenti prima di essere bloccato e arrestato. In manette è finito un pratese di 46 anni, pluripregiudicato. per reati contro la persona e il patrimonio.

