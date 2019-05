Era sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per aver rubato in una pasticceria in via Galcianese lo scorso 14 aprile (LEGGI) , il trentenne pratese arrestato stanotte, 9 maggio, in flagranza di reato dalla Squadra mobile dopo aver preso il fondo cassa in una gelateria in via Soffici e in una pizzeria in via Masi a Poggio a Caiano.L'uomo aveva anche un complice, un quarantacinquenne pratese, che lo accompagnava in auto nei pressi delle attività commerciali da derubare e che è stato denunciato a piede libero per gli stessi reati contestati al trentenne: furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Entrambi sono pluripregiudicati per reati contro il patrimonio.