21.03.2023 h 14:30 commenti

Ruba in un supermercato e aggredisce la vigilanza per guadagnare la fuga, arrestato

E' successo ieri pomeriggio nella zona nord di Prato. In manette un pregiudicato di 57 anni che ha tentato di fornire generalità false

Un uomo di 57 anni, residente a Prato, è stato arrestato dalla questura di Prato per rapina impropria, ricettazione e false generalità. Tutto è nato dal furto di merce compiuto ieri pomeriggio, 20 marzo, in un supermercato di Galcetello nella zona nord di Prato. E' stato fermato all'uscita dagli addetti alla sicurezza che ha cercato di superare inveendo contro di loro e colpendoli. Sul posto è intervenuta una volante che ha bloccato l'esagitato. L'uomo, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, ha tentato di fornire generalità false ma inutilmente. Dalla perquisizione è emersa anche una tessera sanitaria risultata rubata in provincia di Perugia. Sarà processato nelle prossime ore per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus