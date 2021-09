06.09.2021 h 18:30 commenti

Ruba il volante di una Bmw e per evitare l'arresto ferisce un poliziotto, diciottenne in manette

E' successo a Paperino nella notte di domenica. Il giovane ha agito con un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sequestrati diversi attrezzi da scasso

Ha rubato il volante di una Bmw e quando è stato scoperto ha aggredito e ferito un poliziotto. Protagonista un diciottenne moldavo, arrestato con l'accusa di furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' successo nella notte di domenica 5 settembre in via Fosso dei Masi, a Paperino. Sono stati gli agenti di una Volante, impegnati nel controllo del territorio, a notare il giovane, in compagnia di un complice, armeggiare attorno all'auto parcheggiata lungo la strada. I due sono scappati: uno è riuscito a dileguarsi, l'altro invece è stato bloccato al termine di un lungo inseguimento a piedi. Durante la fuga ha abbandonato il volante appena smontato dalla vettura di proprietà di un cinese residente nella zona, un trapano usato per compiere il furto, uno zaino con diversi attrezzi da scasso. Una volta fermato, ha tentato di ribellarsi colpendo con un calcio uno dei poliziotti che è rimasto ferito e ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Il lavoro della polizia va avanti allo scopo di identificare il complice.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus