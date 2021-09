09.09.2021 h 14:27 commenti

Ruba il portafogli ad una donna ma viene inseguito, bloccato e consegnato alla polizia

Denunciato per furto un ventenne già noto alle forze dell'ordine. E' successo in piazza Mercatale. La vittima del colpo, una donna di 30 anni, è stata aiutata da un passante che ha sentito le sue urla ed è intervenuto

Ha rubato il portafogli dalla borsa di una donna che stava rientrando in casa ma è stato inseguito e bloccato grazie all'intervento di un passante. Protagonista un pachistano di 20 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Il giovane, già sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di firma per reati contro il patrimonio e inerenti lo spaccio di droga, è stato denunciato dalla polizia per furto. E' successo intorno alle 20 di mercoledì 7 settembre, in piazza Mercatale. La donna, una trentenne pratese, mentre apriva la porta di casa si è accorta di una presenza alle sue spalle. In pochi secondi il pachistano è riuscito ad impossessarsi del portafogli e a darsi alla fuga. Fuga durata davvero poco: la donna ha inseguito il ladro e intanto ha chiesto l'intervento della polizia. Il ventenne è stato bloccato da un passante nei giardini di piazza Mercatale.



Edizioni locali collegate: Prato

