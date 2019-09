Ha rubato il portafogli ad un ventenne ma non aveva messo in conto la reazione del ragazzo, che si è gettato all'inseguimento del ladro, costringendolo a gettare via la refurtiva.

E' successo nel pomeriggio di sabato 31 agosto in piazza San Marco. Il giovane, poco prima delle 17.30, stava aspettando l'autobus quando è stato avvicinato da un 63enne originario del Libano, pluripregiudicato e volto noto per le forze dell'ordine pratesi. L'attempato malvivente ha sfilato il portafogli dalla tasca del ragazzo che però, appena capito quello che era successo, si è messo ad inseguire il ladro. Il 63enne ha quindi gettato per terra sia il portafogli sia i soldi che aveva appena estratto, tenendo solo una banconota da 50 euro. I poliziotti, intervenuti su richiesta del derubato, hanno subito capito chi fosse il ladro e lo hanno bloccato poco lontano. Per lui, già sottoposto all'obbligo di firma, una nuova denuncia da aggiungere al curriculum criminale.