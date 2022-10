30.09.2022 h 15:03 commenti

Ruba il cellulare ad una ragazzina di 14 anni, inseguito e arrestato

E' successo in via Filzi. La ragazza si trovava al ristorante dei genitori che sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare il malvivente che poi è stato preso in consegna dalla Municipale. L'accusa: furto con strappo

Un nigeriano di 30 anni è stato arrestato dalla polizia municipale con l'accusa di aver messo a segno uno scippo in via Filzi ai danni di una ragazzina di 14 anni, di origine cinese. Il fatto risale ai giorni scorsi. La ragazzina era seduta nel dehor del ristorante dei suoi genitori e stava maneggiando il telefonino quando il trentenne, di passaggio, glielo ha sottratto. Immediato l'intervento dei genitori che sono riusciti a bloccare il nigeriano e a consegnarlo ad una pattuglia della Municipale che si trovava in zona per un normale controllo del territorio. Il telefonino è stato recuperato e restituito alla quattordicenne, mentre il nigeriano è finito in manette per furto con strappo.



