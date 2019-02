15.02.2019 h 11:00 commenti

Ruba componenti per bici nell'azienda dove lavora e le rivende su E-bay: arrestato

I carabinieri hanno smascherato un dipendente infedele dell'azienda Formula, specializzata in accessori per mountain bike. Nella cantina di casa trovata merce rubata per 76.500 euro

Forcelle e freni per mountain bike ad alte prestazioni, pezzi molto costosi, numerati, prodotti secondo standard di qualità elevatissimi. Una sessantina quelli trovati nel garage di casa di un pratese di 36 anni, meccanico specializzato dell'azienda Formula, con sede in via Erbosa, una delle eccellenze del panorama nazionale ed internazionale degli accessori per biciclette fuoristrada. L'uomo, nella serata di martedì 12 febbraio, è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri con l'accusa di ricettazione aggravata e occultamento di merce. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti. I militari hanno risolto nel giro di 24 ore la denuncia presentata dall'azienda circa la sparizione di 120 forcelle per un valore di oltre 120mila euro. Il dipendente infedele è stato subito scovato: un'attività di pedinamento ha consentito ai carabinieri di risalire a 61 forcelle, 42 delle quali clonate, ovvero forcelle gemelle di altre già regolarmente vendute. A mettere in allarme l'azienda lamentandosi del fatto che quegli accessori venivano venduti ad un prezzo più basso su eBay, è stato un distributore tedesco. Lamentela giustificata, ma a vendere i pezzi, secondo i carabinieri, era il meccanico nella cui disponibilità sono stati trovati anche 95 coppie di freni e 242 accessori vari per un valore di mercato superiore a 75mila euro.

Al dipendente, ritenuto tra i meccanici più bravi della Formula, viene contestato di aver messo in vendita su eBay le forcelle a circa 500 euro, vale a dire la metà del loro valore. Il pagamento, da parte degli acquirenti, avveniva tramite postpay e a fare la consegna ci pensava il corriere. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato un paio di ricevute di pacchi consegnati ad uno spedizioniere e ora saranno fatti accertamenti per risalire al contenuto e ai destinatari. Destinatari che saranno tutti identificati per capire se può essere addebitata l'accusa di ricettazione o quella molto più lieve di incauto acquisto. Nelle ultime settimane, stando alle indagini, il dipendente infedele avrebbe concluso almeno una decina di vendite.



