Ruba cento euro dalla cassa della macelleria, denunciata una pistoiese

La donna, con foglio di via valido tre anni, ha prelevato il denaro approfittando di un momento di distrazione del titolare di un esercizio commerciale in via San Martino per Galceti

Furto di cento euro in una macelleria di via San Martino per Galceti. E’ successo ieri 28 dicembre alle 7 del mattino, una ventiseienne pistoiese ha preso il denaro dalla cassa e poi è scappata, ma è stata rintracciata dagli agenti chiamati dal titolare della macelleria. La donna con un foglio di via ancora valido, è stata denunciata per furto e inosservanza del foglio di via.



