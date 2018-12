06.12.2018 h 13:03 commenti

Ruba capi di abbigliamento e aggredisce il vigilante del negozio: arrestata giovane

Una donna è stata arrestata dai carabinieri nella serata di martedì dopo aver tentato di rubare in un negozio del centro. L'accusa: rapina impropria

Stava rubando capi di abbigliamento e quando è stata scoperta si è scagliata contro il vigilante e lo ha aggredito. Protagonista una giovane albanese che è stata arrestata dai carabinieri ed è comparsa davanti al giudice del tribunale di Prato per rispondere di rapina impropria. E' successo nella serata di martedì 4 dicembre nel negozio Oviesse, in via Garibaldi. Il vigilante è intervenuto per bloccare la donna e per tutta risposta è stato aggredito. Subito è stato chiesto l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermare e ad arrestare la giovane. I capi di abbigliamento sono stati restituiti al negozio.



