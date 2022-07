19.07.2022 h 11:19 commenti

Ruba capi di abbigliamento e accessori di grandi marche nella ditta in cui lavora, scoperta e denunciata

Nei guai una donna di 34 anni fermata dai carabinieri alla fine del turno in una ditta di Vaiano. Il titolare si era rivolto ai militari dopo essersi accorto di consistenti ammanchi dai suoi magazzini. Recuperata refurtiva per un valore di 8mila euro

L'ultimo furto di capi di abbigliamento e accessori moda di grandi firme, le è costato caro. La dipendente di una società di Vaiano attiva nel commercio online, è stata denunciata dai carabinieri che ieri, lunedì 18 luglio, l'hanno fermata e trovata in possesso di 22 capi di vestiario di varie marche e taglie che, poi, sono risultati provenire effettivamente dal magazzino dell'azienda. La donna, 34 anni, residente a Pistoia, era già nel mirino dei militari dopo la denuncia del titolare preoccupato per gli ammanchi di abbigliamento e accessori molto costosi. All'uscita dal lavoro, la 34enne è stata fermata e perquisita ma il grosso è venuto fuori al termine della perquisizione domiciliare che ha consentito di ritrovare una considerevole quantità di refurtiva per un valore di 8mila euro. Il titolare dell'azienda, già rientrato in possesso di tutta la merce, aveva fin da subito ipotizzato che il responsabile degli ammanchi potesse nascondersi tra i suoi dipendenti e i sospetti si sono rivelati fondati. Ulteriori accertamenti sono in corso.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

