03.09.2020 h 18:25 commenti

Ruba auto delle Poste ma poi fa un incidente e finisce all'ospedale dopo il capottamento

Il rocambolesco episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi. La fuga del ladro si è conclusa alle porte di San Giorgio a Colonica quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato

A bordo di un'auto delle Poste, trafugata poco prima, ha perso il controllo ed è uscito di strada, picchiando contro un palo e poi ribaltandosi. E' successo intorno alle 16 di oggi, 3 settembre, in via del Ferro, poco prima dell'abitato di San Giorgio a Colonica. L'uomo al volante, un italiano di 41 anni con precedenti di polizia, è stato soccorso in codice rosso dall'ambulanza del 118 e portato al Santo Stefano, dove è ricoverato non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stavano ricercando l'auto dopo la segnalazione di furto fatta dalle Poste. Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'auto era stata rubata in via Meoni poco prima. Il dipendente delle Poste stava consegnando un pacco, quando si è visto sottrarre il mezzo, a bordo del quale c'erano altri pacchi e corrispondenza. A quel punto ha dato l'allarme e la segnalazione di furto è stata trasmessa alle forze dell'ordine. La fuga del ladro è però durata poco ed è finita nel campo che costeggia via del ferro tra Paperino e San Giorgio a Colonica.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus