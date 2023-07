05.07.2023 h 12:59 commenti

Ruba alla Coop ma viene subito intercettato dalla polizia, in manette un 24enne

E' successo nel pomeriggio di ieri in via Strozzi. Il ladro alla vista della Volante ha cercato di scappare ma è stato rintracciato nel giro di poco e bloccato

Aveva appena messo a segno un furto nella Coop di via Strozzi quando è stato intercettato da una pattuglia delle Volanti, che stava transitando in strada. E' successo intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio, 4 luglio. Protagonista un marocchino di 24 anni, pregiudicato, che è stato poi arrestato e comparirà oggi davanti al giudice per rispondere di furto aggravato.

I poliziotti, senza ancora sapere del colpo appena messo a segno dal giovane, si sono comunque insospettiti vedendolo scappare, in compagnia di un connazionale, alla vista dell'auto della polizia. Nel giro di poco in zona sono arrivate altre pattuglie che rintracciavano, dopo una breve ricerca, i fuggitivi. Durante il controllo è emerso che il 24enne aveva con sé una borsa piena di genere alimentari appena rubati alla Coop, come confermato da un successivo controllo. Il 24enne era infatti riuscito a scappare con la merce rubata nonostante il tentativo di un dipendente che aveva cercato di fermarlo.

Nei guai anche un pregiudicato italiano, denunciato in stato di libertà per il reato per possesso di chiavi alterate e grimaldelli, fermato mentre era insieme al fuggitivo.