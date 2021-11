29.11.2021 h 14:48 commenti

Ruba al supermercato nonostante sia ai domiciliari, ora è in carcere

La scoperta è stata fatta sabato pomeriggio quando la vigilanza della Coop al Parco Prato ha chiamato la polizia

Nonostante fosse agli arresti domiciliari e tra l'altro colpito da un provvedimento di aggravamento di questa misura cautelare, è stato sorpreso a rubare alla Coop del Parco Prato. Si tratta di un 28enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. Le volanti della questura di Prato sono intervenute sabato 27 novembre su richiesta della vigilanza del negozio quando il giovane ha tentato di oltrepassare le casse senza pagare la merce che aveva con sè.

L'uomo è stato quindi portato in questura per gli accertamenti del caso ed è qui che è stata riscontrata la presenza di un provvedimento di rintraccio a suo carico per dare notifica ed esecuzione all'aggravamento di misura cautelare a cui era sottoposto. Di conseguenza, oltre a essere denunciato per il reato di tentato furto, è stato accompagnato in carcere.

