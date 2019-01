26.01.2019 h 14:57 commenti

Ruba 500 euro di spesa in un supermercato, trentaseienne denunciato

E' successo ieri sera. Gli addetti alla vigilanza hanno subito chiesto l'intervento della polizia. L'uomo deve rispondere di furto

Ha rubato 500 euro di spesa in un supermercato ma è stato scoperto e denunciato. Nei guai è finito un albanese di 36 anni. La polizia ho ha fermato intorno alle 20 di ieri, venerdì 25 gennaio, in viale Galilei dopo aver ricevuto la segnalazione di un taccheggio compiuto da uno straniero che però non è riuscito a farla franca. L'uomo è stato denunciato per furto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus