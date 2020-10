02.10.2020 h 14:24 commenti

Ruba 240 euro di alcolici in un supermercato, denunciata una donna di 46 anni

La vigilanza del negozio ha notato i movimenti sospetti della donna e non l'ha persa mai di vista. Vano il tentativo di superare le casse senza pagare

Ha rubato 240 euro di alcolici al supermercato Esselunga in viale Galilei ma è stata scoperta e denunciata. Protagonista una quarantaseienne italiana residente in provincia di Pistoia. Gli agenti della questura l'hanno presa in consegna nel pomeriggio di ieri, giovedì prim ottobre, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento dalla vigilanza del negozio. I movimenti della donna sono stati seguiti dai vigilanti che l'hanno fermata alla barriera delle casse. Identificata, la quarantaseienne è risultata avere a suo carico un provvedimento di obbligo di firma per precedenti. Dopo la querela presentata dalla direzione del supermercato, è scattata la denuncia per furto.