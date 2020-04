10.04.2020 h 11:59 commenti

Rsa sorvegliate speciali dopo il terzo decesso a Casa Serena

E' una donna di 90 anni morta ieri al Santo Stefano. In corso le visite del personale Asl ai 16 anziani ospiti di Comeana per capire se qualcuno deve essere spostato.

Massima allerta sanitaria sulle rsa del pratese colpite dal Coronavirus, la struttura di Comeana e Casa Serena a Mezzana. Quest'ultima registra il terzo decesso per Covid 19. E' il morto segnalato ieri nel bollettino della Regione a cui non è seguita alcuna specifica da parte dell'Asl Toscana Centro a causa di un non meglio precisato problema tecnico. E' una donna di 90 anni morta ieri al Santo Stefano dove era ricoverata da giorni. Al momento gli ospiti positivi in vita sono 9 di cui 6 in struttura e 3 in ospedale. Un bilancio destinato a peggiorare perché oggi saranno effettuati altri tamponi sui pazienti risultati negativi al primo screening. Sembra che alcuni di loro comincino ad accusare sintomi sospetti. Cosa questa che genera più di un dubbio sulla scelta di lasciare in struttura i positivi dopo lo scoppio del primo caso, lo scorso 20 marzo e sul loro effettivo isolamento.