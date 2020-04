15.04.2020 h 10:58 commenti

Rsa: nuovo caso Covid a Mezzana, scatta un'altra tornata di tamponi a tappeto

Si tratta di un'anziana che è stata ricoverata in ospedale per una frattura. Fino ad oggi è sempre risultata negativa. I risultati dei nuovi esami sono attesi in serata. Prosegue intanto lo screening nelle altre rsa pratesi e nelle case protette

A Casa Serena a Mezzana, una delle due rsa del territorio provinciale colpita dal Covid 19, scatta la seconda tornata di tamponi a tappeto per tutti gli ospiti. Una scelta obbligata dopo la scoperta di un nuovo caso positivo. Si tratta di un'anziana che il giorno di Pasqua è stata ricoverata al Santo Stefano per la frattura di una gamba riportata in una caduta accidentale. Il tampone a cui è stata sottoposta è risultato positivo. Al tampone della prima tornata, lo scorso 30 marzo, e al test sierologico dei giorni successivi, è sempre risultata negativa. Con questo caso sale a 13, di cui 4 spostati in ospedale e 3 morti, il numero degli anziani contagiati all'interno di Casa Serena dove vivono altri 26 ospiti negativi e dove tra l'altro era stata effettuata una divisione degli spazi per piani, per evitare contatti. Segno che l'attenzione delle autorità sanitarie all'interno di queste strutture non può essere abbassata.

L'Asl Toscana Centro sta valutando se intervenire con un subentro nella gestione diretta come ha fatto nei giorni scorsi per la rsa di Comeana che con 6 morti e 16 ospiti contagiati è sicuramente la struttura per anziani che paga il prezzo più alto di questa emergenza sanitaria e su cui è stata aperta un'inchiesta della Procura di Prato. Molto dipenderà dall'esito dei tamponi. Secondo quanto appreso, i positivi sono numerosi sia tra gli ospiti che tra il personale. Non poteva essere altrimenti dato che l'anziana era negativa ed è stata trattata come tale fino a che non è caduta ed è stata trasferita al Santo Stefano. I numeri precisi saranno forniti nei report di domani dato che i risultati dei tamponi stanno arrivando alla spicciolata nella serata di oggi, 15 aprile.

Intanto proseguono i test sierologici in tutte le 18 rsa dell'area pratese. Per completare lo screening voluto dalla Regione, mancano all'appello una decina di strutture che sono state calendarizzate dal 16 aprile in poi, scaglionate. Nel caso il test rilevi positività, si passerà al tampone vero e proprio come è successo al Pio istituto Caterina de'Ricci di Prato dove i test hanno evidenziato 20 ospiti positivi ma il tampone ha dato esito contrario. Sono tutti negativi quindi, a conferma che questo tipo di esame rapido non è affidabile al 100%.

Dal 20 aprile sarà la volta delle case protette, delle strutture Anfass e delle comunità per persone a rischio psico-sociale.

E.B.