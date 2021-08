09.08.2021 h 15:24 commenti

Rsa in quarantena, sollievo per anziani e operatori: tutti negativi i primi tamponi

Da domani alla rsa di Iolo e a Villa Amelia inizierà il controllo e se l'esito sarà confermato finirà l'isolamento. Tutti vaccinati i 130 anziani e i 90 lavoratori che sono stati testati dopo la positività di tre operatori sociosanitari

Tutti negativi i tamponi della prima tornata di test sugli anziani e sugli operatori di Villa Amelia e della struttura di Iolo gestita dalle suore domenicane di Santa Maria del Rosario, le due Rsa di Prato in isolamento dalla settimana scorsa per la positività di tre operatori sociosanitari ( leggi ). Centotrenta gli anziani e una novantina i lavoratori sottoposti al tampone: nessuno è risultato positivo. A partire da domani tutti saranno nuovamente testati per il controllo, così come prevede la prassi, e se l'esito sarà confermato, le due residenze sanitarie assistite usciranno dalla quarantena.Il periodo di isolamento è iniziato il 4 agosto dopo che due operatori sociosanitari in servizio nella struttura di Iolo e uno in servizio in quella delle Badie, sono risultati positivi dopo essersi sottoposti al tampone in seguito a contatti ritenuti a rischio. Tutti vaccinati i 71 anziani ricoverati nella rsa di Iolo e i 59 ospiti di Villa Amelia, così come i novanta lavoratori divisi tra le due strutture. Solo per uno degli ospiti della rsa delle Badie dovrà essere ripetuto il primo tampone, mentre su tutti gli altri l'esito negativo è certo e si può procedere con i test di controllo.In seguito alle due quarantene, la Asl ha disposto uno screening di tutti gli anziani ricoverati nelle rsa del territorio, di norma sottoposti periodicamente a tampone. Uno scrupolo in più per evitare brutte sorprese che, al momento, non ci sono state.