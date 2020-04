12.04.2020 h 00:37 commenti

Rsa Comeana, la gestione passa all’Asl: non è garantita la separazione tra casi positivi e negativi

È la conclusione a cui l’azienda sanitaria è giunta dopo il verbale del proprio personale di supporto a quello della rsa e dopo l’ispezione del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro

L’Ausl Toscana Centro ha attuato la presa in carico diretta della gestione gli ospiti positivi al Covid 19 presenti all’interno della Rsa di Comeana, subentrando agli attuali gestori. La decisione è stata presa ieri, 11 aprile e comunicata solo in tarda serata. Secondo quanto spiegato dall’azienda sanitaria “tale decisione, è stata assunta a seguito del verbale formulato dal personale infermieristico che era stato in supporto alla turnazione per l’assistenza degli ospiti e della ispezione effettuata da parte del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. E’ stato rilevato il non sussistere delle condizioni di netta separazione tra area con ospiti positivi da quella con ospiti negativi. Pertanto con il permanere del rischio di ulteriori contagi”. In sostanza Asl ha accertato ciò che i numeri dei contagi e dei morti dicono da oltre un mese e i sindaci dei due comuni di riferimento, Carmignano in primis e Poggio a Caiano poi, ripetono quasi come un disco rotto: i casi non sono stati adeguatamente isolati e trattati. D’altronde come avrebbero potuto? Le rsa non sono strutture ospedaliere né sono attrezzate per difendersi da una pandemia del genere. L’azienda sanitaria ha spiegato di aver applicato in toto quanto viene definito dall’ordinanza regionale del 7 aprile sulle misure straordinarie da attuare nelle Rsa, Rsd o le altre struttura socio-sanitaria in caso di contagi. E questo significa anche che verrà effettuata una rivalutazione del contratto d’appalto di servizi attualmente in essere con il gestore della struttura. Gli ospiti resteranno all’interno della struttura salvo peggioramento delle loro condizioni e da oggi sarà Asl a occuparsi di tutto mentre in quest’ultima settimana e fino a oggi si era limitata a una supervisione dell’operato del personale della struttura e a giornate di visite mediche specifiche come quella di venerdì che ha poi portato al trasferimento di 4 anziani positivi alla palazzina Covid del Misericordia e Dolce. Ieri la scelta di passare alla gestione diretta. Decisione che soddisfa il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. “Con questo atto si va nella direzione indicata dall’Amministrazione e vengono accolte le richieste tese a mettere in sicurezza la struttura, garantendo così la tutela e l’incolumità degli ospiti e degli operatori. Si ottempera in tal modo alle ordinanze regionali volte a garantire la salute pubblica, per le quali come amministrazione ci eravamo battuti da settimane”. Sul caso della rsa di Comeana che conta ben 6 morti e 16 contagiati tra gli anziani pazienti a cui vanno aggiunti 14 operatori, pochi giorni fa è stata aperta un’inchiesta della Procura di Prato.

