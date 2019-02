20.02.2019 h 15:17 commenti

Rsa Cicignano, dipendenti ancora senza lavoro la Cgil presenta una denuncia all'Ispettorato

Un arretrato di due mesi ma soprattutto non vengono rispettati i giorni di riposo, anche due settimane di lavoro continuativo. Anche il sindaco di Montemurlo scrive a Regione e Asl perchè si trovi una soluzione

Stipendi non pagati e turno di riposo settimanale non rispettato, continuano i problemi alla Rsa di Cicignano, tanto che Fp Cgil ha informato l'ispettorato del lavoro e l'Asl Toscana Centro che con la cooperativa Agorà ha firmato la convenzione per la gestione della struttura. "Purtroppo il mancato pagamento del salario, mancano all'appello le mensilità di dicembre 2018 e gennaio 2019- spiega Sandro Malucchi segretario Fp Cgil – mette a repentaglio la qualità del servizio: la mancata fruizione del riposo settimanale degli operatori della struttura,

pagamento del salario, mancano all’appello le mensilità di dicembre 2018 e gennaio 2019, mette a repentaglio la qualità del servizio e crea carenze di organico. Crediamo che tutti gli organismi di vigilanza, ispettorato del lavoro e commissioni dell’ASL, debbano intervenire per garantire il diritto degli addetti al salario e quello degli utenti a fruire di professionisti riposati, che non siano costretti a lavorare fino a 14 giorni di seguito senza riposo.”

Non solo il sindacato ma anche l’amministrazione di Montemurlo è intervenuta sulla questione: il sindaco Mauro Lorenzini il 15 febbraio ,per la seconda volta nel giro di pochi mesi, ha scritto tramite pec al governatore della Toscana Enrico Rossi all’assessore alla sanità Stefania Saccardi e all’Asl perché venga trovata una soluzione . “Un ente pubblico – spiega Lorenzini – non può dare l’appalto ad un’azienda che paga i Durc ma non gli stipendi. Non possiamo accettare per la dignità dei lavoratori che fanno anche un lavoro molto particolare visto che accudiscono persone fragili.” Lorenzini chiede alla Regione anche di introdurre la clausola sociale e di vigilare con più attenzione al ribasso nelle gare pubbliche: “Il problema di Cicignano è proprio qui che chi vince gare a ribasso o non garantisce il servizio o non è in grado di pagare gli stipendi, Il lavoro deve essere un elemento di dignità non di sfruttamento”.



