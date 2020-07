05.07.2020 h 13:00 commenti

Rovinosa caduta nel bosco, ciclista soccorso e trasportato in ospedale con l'elicottero Pegaso

L'incidente è avvenuto nel bosco sopra l'abitato di Figline. La compagna del ferito ha dato l'allarme: per raggiungerlo attivati i vigili del fuoco Saf, gli specialisti del Soccorso alpino e il 118

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con gli specialisti Saf, il Soccorso alpino e l'elisoccorso Pegaso per recuperare un ciclista di 36 anni che, intorno alle 11 di stamani 5 luglio, è stato protagonista di una rovinosa caduta mentre si trovava insieme alla compagna in località Sodarello, sopra l'abitato di Figline. E' stata proprio la donna a dare l'allarme e ad attivare i soccorsi. I due, con le mountain bike, stavano scendendo lungo un sentiero quando è successo l'incidente. Il ciclista si trovava immobilizzato nella vegetazione, in un punto piuttosto impervio, impossibilitato a muoversi. E' stato raggiunto dai soccorritori, grazie alle coordinate inviate dalla fidanzata, e stabilizzato. Poi, con l'elicottero, è stato trasferito all'ospedale Santo Stefano di Prato.

