05.06.2020 h 18:47

Rovinosa caduta dalla moto sul cavalcavia di San Giusto, gravissimo un uomo di 58 anni

Il centauro è stato soccorso in codice rosso dall'ambulanza del 118 e poi dall'elicottero Pegaso, per essere trasferito a Firenze. La polizia municipale ha chiuso il transito sul ponte in entrambi i sensi di marcia

Un motociclista di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un brutto incidente avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 5 giugno, sul cavalcavia di San Giusto che scavalca la declassata. Il 118, dopo aver inviato un'ambulanza in codice rosso, ha fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso. Sul posto numerose pattuglie della polizia municipale che hanno chiuso il transito sul ponte in entrambe le direzioni.Secondo i primi accertamenti l'uomo, italiano, era in sella ad una moto di grossa cilindrata e stava percorrendo il ponte in direzione del Pino quando ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare. La caduta è stata rovinosa e il centauro ha perso conoscenza. I primi soccorritori, vista la gravità della situazione, hanno fatto intervenire Pegaso. Sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto. Le condizioni del 58enne sono considerate molto gravi.