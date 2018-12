02.12.2018 h 13:00 commenti

Rovinosa caduta dalla moto: grave un centauro di 55 anni, ferita anche la moglie

L'incidente è avvenuto questa mattina in via di Baciacavallo e non ha coinvolto altri veicoli. L'uomo soccorso in codice rosso e portato d'urgenza al Santo stefano, solo lievi lesioni per la donna

Una coppia di motociclisti è rimasta coinvolta in una brutta caduta che ha ferito gravemente l'uomo. E' successo questa mattina, 2 dicembre, poco dopo le 9 in via di Baciacavallo. Il 118 ha soccorso in codice rosso un 55enne, mentre la moglie se l'è cavata con ferite più leggere. Anche lei è stata portata in ospedale ma con un semplice codice verde. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente avrebbe perso il controllo della moto per cause da accertare, finendo rovinosamente a terra insieme alla passeggera.

Edizioni locali collegate: Prato

