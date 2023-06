19.06.2023 h 12:03 commenti

Rottweiler tenuto in una gabbia: scatta la denuncia per il proprietario

Intervento congiunto della polizia provinciale e del Nipaaf in un'azienda agricola nella zona di via Roma. L'animale era in precarie condizioni ed è stato portato in custodia al canile

Teneva un cane di razza rottweiler recluso in uno spazio angusto, in scarse condizioni igienico-sanitarie e in un precario stato di salute generale. Per questo motivo un cittadino cinese, proprietario di un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi nei pressi di via Roma, è stato denunciato al termine di un'operazione congiunta del Comando di polizia provinciale e del Nucleo Investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Prato. L'anmale è stato poi sequestrato e affidato alle cure del canile. Gli agenti, coadiuvati dal personale veterinario qualificato, sono intervenuti nell'qazienda agricola a seguito di una segnalazione. “Questa nuova operazione conferma da un lato il costante impegno nella tutela e nella salvaguardia degli animali, e dall’altro la fattiva e costante collaborazione con il Nipaaf – ha dichiarato il comandante della polizia provinciale di Prato Michele Pellegrini – Infatti, tra le numerose materie di competenza preme sottolineare l’importanza dell’attività svolta dal Corpo a tutela degli animali, sia a seguito di segnalazioni da parte di cittadini che su accertamenti d’iniziativa, con conseguente attivazione delle procedure di sequestro e affidamento a persone o strutture idonee che si prendono cura degli animali”.

