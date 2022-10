02.10.2022 h 19:23 commenti

Rottweiler tenuto in pessime condizioni in un'azienda di Oste, multato il proprietario

Le guardie zoofile di Fare Ambiente sono intervenute dopo aver visto che il cane era costretto a stare in un recinto, privo di ripari dalle intemperie, in mezzo alle proprie feci e senza avere acqua a disposizione

Teneva il cane rottweiler all'interno di un recinto pavimentato con scarti edili sbriciolati, senza una cuccia coibentata e in mezzo alle sue feci. Non solo, al momento del controllo delle guardie zoofile di Fare Ambiente, l'animale non aveva nemmeno l'acqua a disposizione. Il cane era in un'azienda in via Calatafimi ad Oste e le guardie zoofile sono intervenute, martedì 27 settembre, dopo aver notato le condizioni in cui era tenuto l'animale, che è risultato essere regolarmente registrato e microchippato. Il proprietario è stato così sanzionato secondo quanto prevede il Regolamento del Comune di Montemurlo e dovrà ora mettersi in regola con tutte le prescrizioni di natura igienico-sanitaria per il benessere del suo cane. In particolare dovrà provvedere a realizzare una cuccia dove il rottweiler possa trovare riparo dalle intemperie.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

