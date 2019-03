01.03.2019 h 12:00 commenti

Rotonda all'incrocio tra viale della Repubblica e via Ferrucci, domani mattina l'installazione

Inizialmente, per circa una settimana, sarà di dimensioni ridotte rispetto a quella di progetto

Sarà installata domani mattina, sabato 2 marzo, la rotonda in new jersey all'incrocio tra viale della Repubblica e via Ferrucci. Inizialmente, per circa una settimana, la rotonda sarà provvisoria e di dimensioni più piccole rispetto a quella di progetto a causa di lavori che devono essere realizzati in alcuni angoli dove sono presenti dei sottoservizi e che necessitano di più tempo.

La rotonda provvisoria permetterà di verificare il corretto funzionamento in attesa di quella più ampia e definitiva.

Con la rotatoria il Comune intende mettere in sicurezza un incrocio che al momento è considerato ad alto rischio incidente: moltissime auto che provengono dal Pecci svoltano a sinistra verso via Ferrucci nonostante il divieto, che fa eccezione per gli autobus. Poi c'è un'altra manovra pericolosa, quella che da via Ferrucci, lato supermercati, porta ad attraversare la carreggiata di viale della Repubblica per immettersi nella corsia direzione sud. In sostanza è una vera e propria giungla che si traduce in un elevato numero di incidenti.

L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione complessiva di viale della Repubblica che ammonta a 420mila euro e comprende anche la sistemazione del parcheggio tra la Declassata e la Tazza d'Oro dove sono stati ricavati 20 posti auto in più che compensano i 14 persi accanto alla corsia preferenziale di fronte al Pecci per far posto alla pista ciclabile.