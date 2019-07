13.07.2019 h 08:40 commenti

Rotatoria in via Roma, l’assessore Leoni: “Così la zona diventa più sicura”

I lavori inizieranno a novembre e si concluderanno nei primi mesi del nuovo anno, oltre a mettere in sicurezza l'incrocio con via dell'Ippodromo prevedono anche la realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali. La Regione cofinanzia il progetto con centomila euro

Via Roma dal prossimo febbraio sarà più sicura per automobilisti e ciclisti, l’amministrazione comunale ha vinto un bando regionale per realizzare una rotatoria all'incrocio con via dell’Ippodromo, un punto particolarmente trafficato e problematico per la viabilità della zona.

"Si tratta – ha spiegato Flora Leoni assessore alla mobilità - di una soluzione che garantirà la diminuzione degli incidenti rilevati negli ultimi anni che, sono in crescita per la gravità di lesioni a persone e danni a cose. Allo stesso tempo tutelerà gli utenti deboli della strada: pedoni, ciclisti e motociclisti. In particolare renderemo più sicuri gli attraversamenti e l'accesso al parco".

Entro novembre il cantiere partirà, secondo le previsione degli uffici alla mobilità non dovrebbe impattare sul traffico, permettendo anche di realizzare il marciapiede in via dell’Ippodromo e una serie di attraversamenti pedonali in sicurezza. da tempo richiesti dai residenti.

La nuova rotatoria avrà un raggio di quasi 12,5 metri e quindi si allargherà verso l’ingresso del parco della Pace, senza però abbattere gli alberi secolari. “Con questa soluzione – continua Leoni – riusciremo anche a mettere in sicurezza via Ariosto, dove sistematicamente viene ignorato il divieto di svolta a sinistra”. Gli automobilisti così si muoveranno in direzione nord per poi ritornare verso il centro in tutta sicurezza. I lavori saranno cofinanziati dalla Regione toscana al 50% con centomila euro, nell'ambito dei progetti legati alla sicurezza stradale.





Edizioni locali collegate: Prato

